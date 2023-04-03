Hiroki Tanii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Tanii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hiroki Tanii kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hiroki Tanii ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.