Hiroki Tanii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki Tanii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroki Tanii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hiroki Tanii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hiroki Tanii 28 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 谷井 宏気 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hiroki Tanii Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Hiroki Tanii'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hiroki Tanii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hiroki Tanii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2017 yılında Ritsumeikan Uni
Hiroki Tanii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hiroki Tanii şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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