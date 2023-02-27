Hiromu Mitsumaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiromu Mitsumaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiromu Mitsumaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiromu Mitsumaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiromu Mitsumaru 6 Temmuz 1993 tarihinde Oyama, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三丸 拡 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiromu Mitsumaru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-E-T Co.,Ltd yapmaktadır. Hiromu Mitsumaru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hiromu Mitsumaru'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiromu Mitsumaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiromu Mitsumaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiromu Mitsumaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiromu Mitsumaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Sagan Tosu

4 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

Hiromu Mitsumaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiromu Mitsumaru şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Hiromu Mitsumaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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