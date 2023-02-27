Hiromu Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiromu Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiromu Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiromu Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiromu Tanaka 15 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 宏武 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiromu Tanaka Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hiromu Tanaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hiromu Tanaka'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiromu Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiromu Tanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiromu Tanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiromu Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Rissho Univ.

13 Nisan 2021 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2022 yılında Rissho Univ.

1 Şubat 2022 yılında H. C. Sapporo

Hiromu Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiromu Tanaka şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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