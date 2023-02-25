Hiroshi İbusuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroshi İbusuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroshi İbusuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroshi İbusuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroshi İbusuki 27 Şubat 1991 tarihinde Nagareyama, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 指宿 洋史 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroshi İbusuki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Hiroshi İbusuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hiroshi İbusuki'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroshi İbusuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroshi İbusuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hiroshi İbusuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroshi İbusuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Girona FC

1 Temmuz 2009 yılında Real Zaragoza B

30 Haziran 2010 yılında Girona FC

1 Ağustos 2010 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2011 yılında Girona FC

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla Atl.

23 Ağustos 2012 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2013 yılında Sevilla

11 Temmuz 2013 yılında V. Mestalla

15 Temmuz 2014 yılında Albirex Niigata

5 Mart 2017 yılında JEF Utd. Chiba

5 Ocak 2019 yılında Shonan Bellmare

9 Ocak 2021 yılında Shimizu S-Pulse

13 Ocak 2022 yılında Adelaide United

Hiroshi İbusuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroshi İbusuki şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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