Hiroshi Kiyotake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroshi Kiyotake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroshi Kiyotake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroshi Kiyotake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroshi Kiyotake 12 Kasım 1989 tarihinde Oita, Oita şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 清武 弘嗣 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroshi Kiyotake Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Hiroshi Kiyotake, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Hiroshi Kiyotake'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroshi Kiyotake Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hiro_kiyotake

http://www.instagram.com/kiyotake_hiroshi_official/

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Hiroshi Kiyotake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroshi Kiyotake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hiroshi Kiyotake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroshi Kiyotake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Oita Trinita

6 Ocak 2010 yılında Cerezo Osaka

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg

25 Temmuz 2014 yılında Hannover

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla

1 Şubat 2017 yılında Cerezo Osaka

Hiroshi Kiyotake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroshi Kiyotake şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hiroshi Kiyotake Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meijikita SSC, Katiora FC (01/2002-12/2003), Oita Trinita (01/2004-12/2007)

Japonya takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 5 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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