Hirotaka Mita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hirotaka Mita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hirotaka Mita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hirotaka Mita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hirotaka Mita 14 Eylül 1990 tarihinde Setagaya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三田 啓貴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hirotaka Mita Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Hirotaka Mita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hirotaka Mita'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hirotaka Mita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hirotakamita/

Hirotaka Mita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hirotaka Mita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.45 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hirotaka Mita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hirotaka Mita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Meiji Uni

1 Temmuz 2012 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2013 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2013 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2016 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2017 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2017 yılında Vegalta Sendai

6 Ocak 2018 yılında Vissel Kobe

17 Temmuz 2019 yılında FC Tokyo

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Hirotaka Mita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hirotaka Mita şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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