Hirotaka Tameda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hirotaka Tameda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hirotaka Tameda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hirotaka Tameda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hirotaka Tameda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hirotaka Tameda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hirotaka Tameda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hirotaka Tameda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hirotaka Tameda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hirotaka Tameda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hirotaka Tameda 24 Ağustos 1993 tarihinde Nagasaki, Nagasaki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 為田 大貴 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hirotaka Tameda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Hirotaka Tameda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hirotaka Tameda'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hirotaka Tameda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hirotaka Tameda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hirotaka Tameda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hirotaka Tameda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Oita Trinita

8 Ocak 2016 yılında Avispa Fukuoka

1 Temmuz 2017 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2018 yılında Avispa Fukuoka

1 Şubat 2018 yılında JEF Utd. Chiba

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

Hirotaka Tameda kimdir

Hirotaka Tameda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hirotaka Tameda şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takao SSS, Ota FC, Nagasaki Assist Soccer Union, Oita Trinita

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hirotaka Tameda nereli

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