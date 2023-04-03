Hiroto Akiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Akiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroto Akiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hiroto Akiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hiroto Akiba 1 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 秋葉 拡人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hiroto Akiba Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hiroto Akiba'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hiroto Akiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hiroto Akiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Hiroto Akiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hiroto Akiba şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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