Hiroto Osaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Osaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroto Osaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hiroto Osaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hiroto Osaka 28 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 逢坂 大翔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hiroto Osaka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hiroto Osaka'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hiroto Osaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hiroto Osaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hiroto Osaka şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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