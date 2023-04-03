Hiroto Osaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Osaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hiroto Osaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hiroto Osaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.