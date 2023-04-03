Hiroto Takamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Takamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hiroto Takamura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hiroto Takamura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.