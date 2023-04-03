Hiroto Takamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Takamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroto Takamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hiroto Takamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hiroto Takamura {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hiroto Takamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hiroto Takamura'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hiroto Takamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hiroto Takamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hiroto Takamura şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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