Hiroya Matsumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroya Matsumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroya Matsumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroya Matsumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroya Matsumoto 10 Ağustos 2000 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松本 大弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroya Matsumoto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Hiroya Matsumoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 2 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Hiroya Matsumoto'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hiroya Matsumoto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/M.hiroya_official/

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Hiroya Matsumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroya Matsumoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Hiroya Matsumoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroya Matsumoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2018 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2021 yılında Omiya Ardija

31 Ocak 2022 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2022 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2023 yılında Sanf. Hiroshima

Hiroya Matsumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroya Matsumoto şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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