Hiroyoshi Kusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroyoshi Kusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroyoshi Kusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroyoshi Kusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroyoshi Kusa 29 Temmuz 1999 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 草 宏禎 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroyoshi Kusa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hiroyoshi Kusa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hiroyoshi Kusa'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hiroyoshi Kusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroyoshi Kusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hiroyoshi Kusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroyoshi Kusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Louisburg Coll.

1 Temmuz 2020 yılında CD Los Yébenes

20 Nisan 2021 yılında Edo All Utd.

7 Eylül 2021 yılında NK Dugopolje

Hiroyoshi Kusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroyoshi Kusa şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.