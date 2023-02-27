Hiroyuki Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroyuki Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroyuki Abe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroyuki Abe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroyuki Abe 5 Temmuz 1989 tarihinde Kitakatsuragi, Nara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 阿部 浩之 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroyuki Abe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Hiroyuki Abe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hiroyuki Abe'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroyuki Abe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abe_hiroyuki_official/

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Hiroyuki Abe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroyuki Abe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hiroyuki Abe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroyuki Abe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Kwansei Gakuin

1 Şubat 2012 yılında Gamba Osaka

4 Ocak 2017 yılında Kawasaki Front.

4 Ocak 2020 yılında Nagoya Grampus

14 Temmuz 2022 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare

Hiroyuki Abe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroyuki Abe şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Hiroyuki Abe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 18 numaralı formasıyla 9 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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