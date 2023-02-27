Hiroyuki Mae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroyuki Mae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiroyuki Mae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiroyuki Mae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiroyuki Mae 1 Ağustos 1995 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 前 寛之 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiroyuki Mae Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hiroyuki Mae, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hiroyuki Mae'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hiroyuki Mae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiroyuki Mae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hiroyuki Mae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiroyuki Mae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında C'dole Sapporo

1 Şubat 2018 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2019 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2019 yılında Mito HollyHock

4 Ocak 2020 yılında Avispa Fukuoka

Hiroyuki Mae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiroyuki Mae şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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