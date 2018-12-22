Hırsız kaçarken yerde yuvarlandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız kaçarken yolda yuvarlandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız kaçarken yolda yuvarlandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız ev sahibinin uyanmasıyla kaçtı. Kaçan hırsız yüksek duvardan atlarken yerde yuvarlandı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde ev sahibinin uyanmasıyla girdiği evden kaçan hırsız yere düşüyor.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızın yakalanması geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Kaynak: İHA
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