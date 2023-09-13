"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!

Başakşehir ve Sarıyer'de girdikleri ev ve işyerlerinden çok sayıda ziynet eşyası ve binlerce lira para çalan 5 kişilik "hırsız kızlar" çetesi son işlerinde yakayı ele verdi. Kızların polis ekiplerine yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül'de Sarıyer'de bir eve giren hırsızlar 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar. Gelen şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, hırsızlar 08 Eylül'de de Başakşehir'deki bir evi soydu. Bu sırada bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri fark edince kısa bir kovalamaca yaşandı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alından şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı. Çete üyesi Şeyma U.'nun 82, Ebru U.'nun 74, Ayşe Ç.'nin 23, Sedef T.'nin 1 ve Yazgül Ç.'nin ise 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. 17 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kızların polise yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Başkan Büyükkılıç: "Artık ihtisas fuarları ile Kayseri’miz gündemde"
"Hırsız kızlar" çetesi son işlerinde yakayı ele verdi
Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda
Alanya Belediyesi enerjisini güneşten almaya devam ediyor
BETAV üniversite öğrencilerine 9 ay süreyle 2 bin TL burs
Yerli ham maddelerle hem tarıma hem çiftçiye destek
Sındırgı’da başpehlivan Hasan Cengiz oldu
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
Ecogreen Enerji’den Türkiye’nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisi
İngiliz savunma firmasını aldı, Birleşik Krallık’a ilk çıkarmasını yaptı
Türk takımları büyük tehlike ile karşı karşıya! Afrikalı futbolcusu bulunan kulüpler şimdi yandı!
Trendyol Dünya Yazılımcılar Günü’nü kutluyor
Denizli’de Halk Oyunları Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Çin’de Savunma Bakanı 2 haftadır kayıp
Merkezefendi’de kurs kayıtları başladı
2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı
FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı
Balıkesir’de ulaşımda sıkı denetim
Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı
Akdenizliler açık hava sinemasıyla nostalji yaşıyor
Başkan Zorluoğlu Yomra’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı
KAYNAK: İHA