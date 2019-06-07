Hırsız sandılar, geyik çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri evde hırsız yerine bir geyikle karşılaştı.

ABD'nin Teksas eyaletinde evinin camının kırıldığını duyan ev sahibi kadın, hırsızlık şüphesiyle polise haber verdi. Kendisini de dolabın içine kapatan ev sahibi beklemeye başladı. Kısa süre içerisinde eve gelen polis ekipleri, operasyon düzenledikleri evde geyikle karşılaştı.

İzleyenleri gülümseten görüntülerde polis memurunun silahını doğrulttuğu geyik yara almadan kurtuldu. Görüntülerde polis memurunun "Bu bir geyik, bu bir geyik, bu bir geyik!" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Korkudan evin içinde sağa sola kaçışan geyiği polis ekipleri dışarı çıkardı.

Kaynak: İHA