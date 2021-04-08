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  3. Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

Elazığ'da yaşanan hırsızlık olayı şaşkınlık yarattı. Bir hırsız, kapalı olan bir iş yerinin önünde bulunan ve 2 kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı otomobiline koyarak çaldı.

Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

Elazığ'da bir hırsız, sabah kısıtlamanın bitmesiyle birlikte kapalı olan bir iş yerinin önünde bulunan ve 2 kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı otomobiline koyarak çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Kehya'nın işlettiği bıçak bileme dükkanının önündeki demir tezgah çalındı. Bunun üzerine yandaki otoparkın güvenlik kamerasından tezgahın bulunduğu alanı inceleyen Kehya, bir kişinin kısıtlamanın bitmesiyle birlikte sabah saat 05:00 sıralarında demir tezgahı çaldığını gördü. Durumu polise bildiren Kehya, iki kişinin zorlukla kaldırdığı demir tezgahı tek başına ve rahat tavırlarla arabasına atan hırsızın yakalanmasını istedi.

HIRSIZIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. Demir tezgahı çalınan iş yeri sahibi Turan Kehya, "Geçen günlerde de bizim burada tezgah demirimizi çalmışlar. Adam çok rahat bir şekilde alıp arabaya atmış. Kamera kayıtları var ve inşallah yakın zamanda yakalanır. Demir tezgahın değeri 500 liraydı ama bizim için o tezgahın gördüğü iş önemliydi. İki kişinin kaldıramayacağı bir şeyi tek başına alıp götürdü, değmezdi fakat bizi çok mağdur etti. Kısıtlama biter bitmez, sabah saat 05.00 sıralarında oluyor bu olay" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

Hırsızın azmi pes dedirtti! İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı, tek başına çaldı

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