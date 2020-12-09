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  3. Hırsızın motosikleti iterek çalmaya çalıştığı o anlar kamerada!

Hırsızın motosikleti iterek çalmaya çalıştığı o anlar kamerada!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 20 yaşlarındaki bir genç sokakta park halinde duran motosikletin üzerindeki brandayı kaldırarak çalıştırmayı denedi. Bir süre sonra çalıştıramayacağını anlayan hırsız, motosikletiyle eliyle iterek ortadan kayboldu. Motosikletini yerinde bulamayan sahibi ise durumu emniyete bildirdi.

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09 Aralık 2020 Çarşamba 11:48
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