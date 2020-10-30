Hırsızın pişkinliği izleyenleri şaşırttı! Ev sahibini görse de hırsızlığa devam etti

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 1. katındaki eve giren bir hırsız, ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat halleriyle izleyenleri şaşırttı. 10 bin liralık cep telefonlarını çalan hırsızın o anları ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.