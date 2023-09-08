Hırsızlar 21 aylık bebeğin tedavi parasını çaldı

Hırsızlar 21 aylık kas hastası Özgür bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hırsızlar 21 aylık bebeğin tedavi parasını çaldı

Hırsızlar 21 aylık kas hastası Özgür bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çaldı. Biri çocuk 3 kişi börekçideki yardım kumbarasını el çabukluğuyla deyim yerindeyse yok etti. Aile, tedavi için gerekli paranın 3'te ikisinin toplandığını belirterek, eksik kalan kısmı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Firdevs ve Ferdi Karaboğa çiftinin 21 aylık bebeği Özgür Karaboğa'nın tedavisi için 20 ilde yardım kampanyası düzenlendi. Kas hastası bebek için konulan yardım kumbaralarından biri çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Müşteri gibi giren hırsızlar işletmede bulunan çalışanı oyaladıktan sonra kumbarayı çaldıkları güvenlik kamerasına yansıdı. Bebeğin tedavisi için gereken 50 milyon TL den 42 milyon TL'sini topladıklarını belirten çift böyle bir hırsızlık olayının olabileceğini hiç düşünmediklerini belirtti.

"Kumbaranın çalınabileceğini hiç düşünmemiştik"

Kumbaranın çalınacağını düşünmediklerini belirten Anne Firdevs Karaboğa, "Özgür şu anda SMA ile mücadele ediyor. Şu anda bebeğimiz 21 aylık. Yurtdışındaki pahalı olan bir gen tedavisine ulaşabilmek için valilik onayı ile bir kampanya başlattık. Özgür'ün tedavisi için toplanması gereken miktarın yüzde 83'ünü topladık. Maalesef bu ayın 2'sinde bir börekçiye koyduğumuz kumbaramız çalındı. Zamanla yarıştığımız bu süreçte böyle bir olayın olması bizi çok üzdü. İşletmeye gelen 3 kişi börek almaya geldiklerini söylüyorlar ve oradaki çalışanı oyaladıktan sonra kumbara bir kız tarafından çalınıyor. Böyle bir hırsızlık olayının yaşanacağını hiç düşünmemiştik" dedi.

"Yaklaşık 20 ilimizde yardım kumbaraları bulunuyor"

Valilik izniyle 20 ile kumbara bıraktıklarını belirten Baba Ferdi Karaboğa, "Kumbaradaki miktarı ön görmek mümkün değil. Biz valilik izniyle normalde 81 ile kumbara dağıtabiliyoruz. Çevremizin yardımlarıyla yaklaşık 20 ilimizde kumbaralarımızı dağıttık. Destek olmayan işletmelere ve kumbarayı işletmesine koymak isteyen iş yerlerine de gönderim sağlıyoruz. Bu kumbaralardan gerçekten çok güzel dönüşler oluyor. Bu tarz çalınma vakaları yardım için kumbara alan işletmeleri de çekingen davranmaya itebiliyor. Umarız böyle bir olay bir daha tekrar etmez. Bu bağışları yaklaşık 6 aydan beri topluyoruz. Toplamda ameliyatı için gereken miktar 50 milyon TL biz bunun 42 milyonunu şu anda toplamış durumdayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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