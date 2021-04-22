Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca kapıyı çalıp gitti, Ev sahibinden ilginç tepki "Herhalde çok ihtiyaçları vardı"

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hırsızlar, bağ evinin kapısını çaldı. Ev sahibinden hırsızlara ilginç tepki geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler çamlık mevkiinde emekli Necati Cihan'a ait bağ evine giren hırsızlar, binanın demir giriş kapısı ile içeride bulunan tarım aletleri çalarak kayıplara karıştı. Olayı komşusundan duyan Cihan, polise gidip şikayetçi oldu. 5 ay önce de aynı bağ evinden su saatinin çalındığı ifade eden Necati Cihan, zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

"ÇOK İHTİYAÇLARI VARSA BİR KAPI DA BEN VEREYİM

Hırsızlara ilginç bir tepkide bulunan Cihan, "Kapıya çok ihtiyaçları var herhalde çalmışlar madem gelsinler bir kapı da ben hediye edeyim" diye konuştu. Hırsızların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı