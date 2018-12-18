Hırsızlar çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamadı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaptıktan sonra çarşı ve mahalle bekçileriyle karşılaşan 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. Yakalan 2 şahıs yapılan inceleme ve işlemlerin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'teki Boyno Mahallesinde yaşanan olayda bir evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken çarşı ve mahalle bekçilerine denk gelen 2 şahıs tedirgin davranışlar sergileyip kaçmaya başlayınca görevliler tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların yakaladığı sırada 155 Polis İmdat hattına Boyno Mahallesi 25 sokakta bulunan bir ikamette hırsızlık olduğunun ihbarı gelmesi üzerine, şahısların yapılan detaylı incelemesinde ve yapılan üst aramalarında bir adet cüzdan, bin 330 TL para, çeşitli banka kartları ve müşteki şahsa ait sürücü belgesi ele geçirildi. Ele geçen malzemeler sahibine teslim edilirken 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve S.F. isimli şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA