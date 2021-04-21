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  3. Hırsızlar enerji firmasını hedef aldı! Enerji nakil direklerini çalan zanlılar yakalandı

Hırsızlar enerji firmasını hedef aldı! Enerji nakil direklerini çalan zanlılar yakalandı

Bilecik'te 6 adet enerji nakil direğini çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Hırsızlık operasyonunda, hırsızlar tarafından çalınan malzemelere el konuldu.

Hırsızlar enerji firmasını hedef aldı! Enerji nakil direklerini çalan zanlılar yakalandı

Ekipler hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Bilecik merkeze bağlı Gökpınar köyünde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ.'nin (OEDAŞ) taşeron firması olan EKN isimli enerji firmasına ait 6 adet enerji nakil direğinin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde M.K. ve M.T. adlı zanlılar yakalanırken, hırsızlık olayına konu malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. ve M.T., Bilecik Adliyesinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlar enerji firmasını hedef aldı! Enerji nakil direklerini çalan zanlılar yakalandı

Hırsızlar enerji firmasını hedef aldı! Enerji nakil direklerini çalan zanlılar yakalandı

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