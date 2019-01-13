Hırsızlar genç kızın birikimini çaldı

Adıyaman'da hırsızlar, girdikleri evde genç bir kızın ailesine destek olmak için biriktirdiği yaklaşık 7 bin 500 lirayı çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman'ın Siteler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, köyde yaşayan ailesine destek olmak için Adıyaman merkezde ev tutup çalışan K.G.'nin evine girdi. Genç kızın ailesine destek olmak için biriktirdiği 7 bin 500 lirayı çalan hırsız ya da hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Bir süre sonra evine hırsız girdiğini fark eden K.G. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparak hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların sadece parasını değil emeklerini de çaldığını belirten K.G., "Köyde yaşayan aileme destek olmak ve geleceğime yatırım yapabilmek için uzun süredir topladığım paraları çalıp götürmüşler. Ben emeğimi çalan, paramı çalan o şahısların yakalanmasını istiyorum. 7 bin 500 lira belki kimilerine göre az olabilir ama o para benim için çok önemliydi. Adıyaman İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper'den ve polislerimizden o şahısları yakalamalarını rica ediyorum. Gece gündüz demeden biriktirmeye çalıştığım o para şimdi yok" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA