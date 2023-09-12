Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde 38 bin 800 TL değerinde bebek malzemesi çalan 4 kadın, Yalova'da suçüstü yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde 38 bin 800 TL değerinde bebek malzemesi çalan 4 kadın, Yalova'da suçüstü yakalandı. Hırsızlık çetesi üyelerinin tanınmamak için güneş gözlüğü takması dikkatlerden kaçmadı.

HIRSIZLAR TANINMAMAK İÇİN BAKIN NE YAPTILAR!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 Ağustos tarihinde alışveriş bahanesiyle bir iş yerine giren 4 kadın, 38 bin 800 TL değerinde bebek ürünü çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik kamerasında yaptığı eşkal teşhisinden sonra çalışma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. Yalova yapılan operasyon neticesinde suçüstü yakalandı. Kadınların aracından yapılan aramada Yalova'dan da 17 bin TL değerinde bebek malzemesi çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan H.Ç., F.Ç., E.Ç. ve B.K. isimli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı

Hırsızlık çetesinin tanınmamak için güneş gözlüğü taktığı da güvenlik kamerasından görüldü. Ancak kadınların tanınmama çabası işe yaramadı.

Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı

Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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