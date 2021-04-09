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  3. Hırsızlardan akıl almaz yöntem! Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar

Hırsızlardan akıl almaz yöntem! Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar

Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 şüpheli alışveriş merkezinde bulunan spor salonuna girdi. Spor yapan kişinin soyunma odasındaki araba anahtarlarını çalıp, ardından arabasını çaldılar.

Hırsızlardan akıl almaz yöntem! Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar

Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 şüpheli alışveriş merkezi içerisinde bulunan spor salonunda yine yabancı uyruklu bir adamın önce arabasının anahtarını ardından arabasını çaldı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 2 Nisan günü Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 şüpheli müşteri olarak geldikleri spor salonunun soyunma odasından yine yabancı uyruklu olan bir müşterinin arabasının anahtarını çaldıktan sonra otoparktan da arabayı alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Aracı çalınan adamın ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler AVM çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlardan akıl almaz yöntem! Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar

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