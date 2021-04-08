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  3. Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, evlere girerek hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı. Yakalanmamak için kılık değiştirdikleri öğrenilen hırsızları, çantalarının gizli bölmesinden çıkan kapı açma aparatı ele verdi.

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren 3 kız çocuğu yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir apartman dairesinin kapısının zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan araştırma sonucu Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli R.Ç. (16), C.Ç. (17) ve S.L.'yi (14) yakaladı.

ÇANTANIN GİZLİ BÖLMESİNDEN KAPI AÇMA APARATI ÇIKTI

Kız çocuklarından birinin çantasında gizli bölümde kapı açmak için kullanılan plastik aparatın bulunması üzerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemeyi derinleştirdi. Şüphelilerin Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay ve 6'sı da Düziçi'nde olmak üzere toplam 9 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlere girdikten sonra yakalanmamak için kılık değiştirdikleri öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla bir apartmana girmeleri de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

Hırsızları çantalarından çıkan kapı açma aparatı ele verdi, Yakalanmamak için kılık değiştirmişler!

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