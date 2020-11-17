Hırsızların alarm korkusu kameralara böyle yansıdı!
Küçükçekmece'de 4 hırsız, araçla geldiklerini bir atölyenin kapısındaki kilidi demirle zorlayarak kırdı. Ardından içeri girmeye çalışan hırsızların alarm sesini duymasıyla kapı ağzından geri dönüp hiçbir şey çalamadan kaçmaya çalıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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17 Kasım 2020 Salı 10:38
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