Hırsızların alarm korkusu kameralara böyle yansıdı!

Küçükçekmece'de 4 hırsız, araçla geldiklerini bir atölyenin kapısındaki kilidi demirle zorlayarak kırdı. Ardından içeri girmeye çalışan hırsızların alarm sesini duymasıyla kapı ağzından geri dönüp hiçbir şey çalamadan kaçmaya çalıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.