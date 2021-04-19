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Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar, bahçede bulunan güvenlik kamerasınca anbean kayıt altına alındı.

Çanakkale'de yaşanan hırsızlık olayından zanlıların rahat tavırları dikkat çekti. Olay, 17 Nisan Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Çanakkale Lisesi civarında meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olması rağmen taktıkları maskeleriyle kolayca evin bahçesine giren 2 hırsız, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletin ayaklığını kaldırarak rahat tavırlarla bahçe kapısından çıkardı. Daha sonra sessizce bahçe kapısını kapatan 2 şüpheli gözden kayboldu. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kayıt altına alındı. Motosiklet sahibi H.T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini izledikten hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar

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