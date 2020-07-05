Hırsızlık 72 saatlik kamera görüntüsü ile çözüldü

Malatya'da motosiklet hırsızlığı olayı 72 saatlik kamera görüntüsü ile çözüldü.

Malatya'da meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı 15 ayrı iş yerine ait 72 saatlik kamere görüntülerinin incelenmesi sonucunda çözüldü. Yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı diğerine ise adli kontrol şartı uygulandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, bir ikamette hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 kişi, gözaltına alınırken, şahsın üst ve ev aramasında 3 bin 500 TL para, 3 altın bilezik, 2 adet kesici alet, 4 adet tabanca ile 33 adet mermi ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 41 şüphelinde yakalandığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulanan 4 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında bin 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA