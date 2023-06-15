Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü

İstanbul'da hırsızlık için 5 katlı bir binanın çatısına çıktığı iddia edilen bir şahıs, ayağının kaymasıyla aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri birçok kemikte kırık tespit etti.

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İstanbul'da hırsızlık için 5 katlı bir binanın çatısına çıktığı iddia edilen bir şahıs, ayağının kaymasıyla aşağı düştü. Vücudundaki birçok kemiğin kırıldığı öğrenilen adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 14.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre hırsızlık yapmak üzere 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan şahıs, ayağının kayması ile birlikte metrelerce yüksekten aşağı düştü. Apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan adamı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlıkçılar yaralı şahsı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenilen şahsa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olayı anlatan bina sakini Mehmet Erol, "Binamızın çatısına tanımadığımız bir şahıs çıkmış. O sırada ayağı kayıyor herhalde ve aşağı düşmüş. Sokaktaki çocuklar ve komşular olayı gördükten sonra 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber vermiş. Olay yerine gelen sağlıkçılarda yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Olayın tam detayına hakim değiliz ama tahminimizce hırsızlık yapmaya gelmiş. Yan binalara geçmeye çalışırken düşmüş. Herhangi bir kanaması yoktu, sadece kemikleri kırılmıştı" dedi.

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