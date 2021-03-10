Hırsızlık için eve girdi, fark edilince battaniyenin altına saklandı

Esenyurt Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, bir evin camının kırık olduğunu fark etmesi üzerine eve hırsız girdiğinden şüphelendi. İçeri girmek için kapıyı çalan polislere kapının açılmaması ise şüpheleri arttırdı.

Olayın ardından evin sahibine telefon ile ulaşan polisler, sahibin şehir dışında olduğunu öğrenince arama için izin aldılar ve içeri girdiler.

HIRSIZ, YORGANIN ALTINDA POLİSLERDEN SAKLANDI

Tırmanarak eve giren polisler eşyaların dağınık olduğunu fark edince arama yapmaya başladı. Bu esnada evdeki hırsızın yorganın altında saklanmakta olduğunu fark ettiler. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.