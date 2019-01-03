Hırsızlık için girdiği lokantanın alarmı çalınca kaçtı

Düzce'de hırsızlık yapmak için bir lokantaya giren şahıs, lokantanın alarmı çalınca kaçtı. Hırsızın kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi'nde bulunan Mehmet Bahçalı'ya ait lokantanın gece alarmı çaldı. Bahçalı; sabah lokantasını açmak için geldiğinde giriş kapısının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise haber veren Mehmet Bahçalı, olay yerine gelen ekiplerle birlikte lokantasının içini ve çevresini kontrol etti ancak herhangi bir hırsızlık olayına rastlamadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, lokantaya 1 şüphelinin gece saatlerinde girdiğini, kamera ve çalan alarmı fark edince kaçtığını gördü. Polis ekipleri, eşkali tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde ise; gece saatlerinde lokantanın kapısını zorlayarak giren 1 kişinin lokanta önünde beklediği sonra lokantanın kapısını açarak içeri girdiği ve koşarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA