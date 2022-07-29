Hırsızlık sonunu getirdi! Elektrik akımına kapılarak can verdi

Batman'da elektrik kablolarını çalmak için trafoya giren, 10 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hırsızlık sonunu getirdi! Elektrik akımına kapılarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerindeki 100.Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan trafo içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden V.A.D. (30) isimli şahsın üzerinde ve çevresinde kablo kesmek için kullanılan pense, makas, tornavida vb. malzemeler bulundu. Kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin edilen şahsın çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Hırsızlık sonunu getirdi! Elektrik akımına kapılarak can verdi

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