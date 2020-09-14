Hırsızlık suçundan yakalanan kişi 6 polisin sağlığını çaldı!
Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli ekipler tarafından hırsızlık suçundan yakalanan şüpheliye yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hırsız ile ilgilenen 6 polis memuru da karantina altına alındı.
Çok sayıda suçtan kaydı bulunan 42 yaşındaki U.K. isimli bir kişiyi hırsızlık suçundan yakalayan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli polis ekiplerinden 6 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan hırsızı yakalayan, sorgulayan ve mahkeme sonrasında ceza evine teslim eden toplam 6 polis memuru, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
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