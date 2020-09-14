Hırsızlık suçundan yakalanan kişi 6 polisin sağlığını çaldı!

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli ekipler tarafından hırsızlık suçundan yakalanan şüpheliye yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hırsız ile ilgilenen 6 polis memuru da karantina altına alındı.