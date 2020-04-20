Hırsızlık şüphelisi çift, ormanda drone ile yerleri belirlenerek yakalandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, geçen yıl meydana gelen 4 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kaçtıkları ormanlık alanda drone ile bulunarak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, geçen yıl Tavas ilçesindeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlığınb meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, şüphelilerin kullandığı sahte plakalı aracı tespit etti. Hırsızlık olayının şüphelilerinin de Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I. olduğu belirlendi. Aracı takibe alan ekipler, Honaz ilçesinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarını yolda bırakıp, yaya olarak ormanlık alana kaçtı. Jandarma, ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yerleri drone ile tespit edilen Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I., saklandıkları alanda yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA