Hırsızlık şüphelisi giyimiyle dikkat çekti

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki dönercide gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık, kameralara yansıdı. Rahat tavırları ve giyimiyle dikkat çeken hırsız, bozuk paralar ile tableti çaldı.

İnegöl'de gece saatlerinde iş yerinin camını zorlayan hırsız, iş yerine girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, masa örtüsünü başına geçirdi. İş yerinin içerisinde dolaşan şüpheli, kısa süreli keşif yaptıktan sonra kasadaki bozuk paralar ile tableti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli rahat tavırlarıyla ve giyimiyle dikkat çekti. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İşyerinde parmak izi çalışması yapan emniyet ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

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DHA