Hırsızlık şüphelisi kadınlardan biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi

İZMİT'te aynı mahalledeki 4 eve girip 92 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan biri 8 aylık hamile 2 kadın, yakalandı. Hamileliğe bağlı rahatsızlandığını öne süren F.K. hastaneye kaldırılırken, H.A. ise adliyeye sevk edildi.

Kocatepe Mahallesi'ndeki bir sitede 3 daireye, 20 Haziran günü hırsız girdi. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine yapılan incelemede dairelerden birinden 15 bin, birinden 10 bin, diğerinden ise 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis, hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışma devam ederken, 15 Temmuz tarihinde bu kez aynı mahallede başka bir evden 62 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Güvenlik kameralarında yapılan incelemede şüphelilerin F.K. (28) ve H.A. (25) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 8 aylık hamile olduğu belirlenen F.K. ve H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde suçu kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden F.K.'nın hırsızlık suçundan 36 kaydı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, H.A.'nın ise hırsızlık suçundan 15 kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemlerinin ardından şüphelilerden H.A. adliyeye sevk edilirken, hamileliğe bağlı rahatsızlandığını öne süren F.K. ise hastaneye kaldırıldı.

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DHA