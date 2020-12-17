Hırsızlık şüphelisi kişinin ingiliz anahtarıyla kafası yarıldı!
Esenyurt’ta hırsızlık yapan bir şahıs mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı yedi. Darp edilen şahıs bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarıyla vurulmasıyla sersemlese de bir süre sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaşmak istedi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.
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17 Aralık 2020 Perşembe 09:40
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