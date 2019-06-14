Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı

ERZURUM'da, otomobillerden teyp, kolon gibi elektronik eşya çalan Muhammet Ç. (22) ile kız arkadaşı Berna D.(22) polis tarafından yakalandı.

Merkez Palandöken ilçesinin Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes mahallelerinden son 15 günde 6 otomobilden, kapıları açılarak hırsızlık yapıldı. Teyp, kolon gibi elektronik eşyaları çalan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis, görüntülerden şüphelilerin Muhammet Ç. ve Berna D. olduğunu belirledi. Sevgili oldukları tespit edilen ikili, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çalıntı elektronik eşyalar da şüpheliler ile birlikte ele geçirildi. Çift, polisteki sorgularının ardından sevk edildi. Berna D. adliye girişinde saçlarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

FOTOĞRAF

DHA