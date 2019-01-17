Hırsızlık şüphelisini vuran korumalar, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlunun cipini çalan kişiyi vurarak teslim olan koruma görevlisi Cemal G. ve o esnada yanında bulunan Ergin Ç. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kartal, Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde Bedrettin Dalan'ın oğluna ait olduğu öğrenilen bir cip çalınmış, korumalarla hırsız arasında çıkan kovalamaca sonucunda cipi çalan şüpheli korumalardan Cemal G. tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Şüphelinin hayatını kaybetmesinin ardından Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın özel korumaları olan Cemal G. ve Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Burada işlemleri tamamlanan koruma görevlileri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen koruma memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA