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  3. Hırsızlık yaparken polise yakalandı! ''İnsanlık namına motosikleti temizledim'' dedi

Hırsızlık yaparken polise yakalandı! ''İnsanlık namına motosikleti temizledim'' dedi

Adana'da bir hırsız 5 motosikleti çalıp yaptığı en son hırsızlıkta polise yakalanınca yaptığı savunma duyanları şaşırttı. Motosikletin üzerinde parmak izi kalmasın diye sildiği anda polise yakalanan hırsızın ''insanlık namına motosikleti temizledim'' dese de yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana'da yaşanan olayda 5 kişinin motosikletlerinin çalındığı başvurusu üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları neticesinde takip ettiği bir hırsızı suç üstü yakaladı. Çaldığı motosikletin üzerinden parmak izlerini sildiği sırada ekipleri gören hırsızın “insanlık namına motosikleti temizledim. İnsanlık öldü mü, hırsızlık yapmadım” dediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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09 Ekim 2020 Cuma 16:12
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