Hırsızlık yaparken polise yakalandı! ''İnsanlık namına motosikleti temizledim'' dedi

Adana'da bir hırsız 5 motosikleti çalıp yaptığı en son hırsızlıkta polise yakalanınca yaptığı savunma duyanları şaşırttı. Motosikletin üzerinde parmak izi kalmasın diye sildiği anda polise yakalanan hırsızın ''insanlık namına motosikleti temizledim'' dese de yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklandı.