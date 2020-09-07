Hırsızlık yapmak istedi! Ölümle burun buruna geldi
Malatya'da bir kişi hırsızlık için bir apartmana tırmandığı sırada başka bir kişi tarafından fark edildiğini anlayınca kaçmak istedi. Boşluğa atlayıp beton zemine düşen kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralı kişi hastaneye kaldırılırken gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Malatya'da Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda hırsızlık yapmak için apartmana tırmanan bir kişi fark edildiğini anlayınca kendini boşluğa bırakıp beton zemine çakıldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ayağa kalkmaktan ve yürümekten güçlük çeken kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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