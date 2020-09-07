Hırsızlık yapmak istedi! Ölümle burun buruna geldi

Malatya'da bir kişi hırsızlık için bir apartmana tırmandığı sırada başka bir kişi tarafından fark edildiğini anlayınca kaçmak istedi. Boşluğa atlayıp beton zemine düşen kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralı kişi hastaneye kaldırılırken gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.