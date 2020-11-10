Hırsızlık yaptığı markette tartışma çıkardı! Gerçek öğrenilince dayaktan kurtulamadı
Fatih'te bir kişinin hırsızlık yaptığından şüphelen market çalışanı durumu market çalışanına bildirdi. Market çalışanı ise kişinin elindeki çantayı açtırmak istese de şüpheli kişi bu razı olmadı. İkili arasında büyüyen tartışma dışarıya taşınca tartışmaya katılan vatandaşlar, hırsızlık şüphelisini darp etti.
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10 Kasım 2020 Salı 13:46
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