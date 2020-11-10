  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Hırsızlık yaptığı markette tartışma çıkardı! Gerçek öğrenilince dayaktan kurtulamadı

Hırsızlık yaptığı markette tartışma çıkardı! Gerçek öğrenilince dayaktan kurtulamadı

Fatih'te bir kişinin hırsızlık yaptığından şüphelen market çalışanı durumu market çalışanına bildirdi. Market çalışanı ise kişinin elindeki çantayı açtırmak istese de şüpheli kişi bu razı olmadı. İkili arasında büyüyen tartışma dışarıya taşınca tartışmaya katılan vatandaşlar, hırsızlık şüphelisini darp etti.

Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza ile Halide aşkı alevleniyor!Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza ile Halide aşkı alevleniyor!

THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!

Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!

Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

 

10 Kasım 2020 Salı 13:46
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hırsızlık yaptığı markette tartışma çıkardı! Gerçek öğrenilince dayaktan kurtulamadı
Hırsızlık yaptığı markette tartışma çıkardı! Gerçek öğrenilince dayaktan kurtulamadı
Ayakkabı boyacısının gözyaşları 10 Kasım'da sel oldu!
Ayakkabı boyacısının gözyaşları 10 Kasım'da sel oldu!
THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!
THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!
Pegasus 10 Kasım'a özel video sosyal medyada yankı uyandırdı!
Pegasus 10 Kasım'a özel video sosyal medyada yankı uyandırdı!
Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!
Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!
Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!
Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!
NN Hayat ve Emeklilik'ten 10 Kasım paylaşımı: ''Çünkü Başka Sen Yok''
NN Hayat ve Emeklilik'ten 10 Kasım paylaşımı: ''Çünkü Başka Sen Yok''
Total 10 Kasım'a özel paylaşım!
Total 10 Kasım'a özel paylaşım!
Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!
Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!