Hırsızlık zanlıları gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü...
TEKİRDAĞ (AA) - Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldızkent Kavşağı'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 229 paket sigara, 21 paket çikolata, 2 demir levye, demir kesme makası bulundu. Şüphelilerin Ergene ilçesinde hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.
Zanlılar S.M, S.Y. ve G.R. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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