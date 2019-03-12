Hırsızlık zanlıları kaçamadı

Trabzon'da ve Giresun'da çeşitli hırsızlık suçlarına karışan toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon il merkezinde, özellikle Bahçecik ve Erdoğdu mahallelerinde geçtiğimiz günlerde, farklı tarihlerde meydana gelen ve 3 ayrı araçtan akü hırsızlığını gerçekleştiren K.E. ile yine geçmiş günlerde 5 ayrı otodan ses sistemi ve hoparlör hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren G.K. ve D.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Trabzon'un Of ve Vakfıkebir ilçeleri ile Giresun il merkezi, Tirebolu ve Espiye ilçelerinde adli makamlarca "Mala zarar verme, hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 27 ayrı aranması ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi A.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.

Kaynak: İHA