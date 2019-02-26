Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti

Zonguldak'ta 6 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı. Zanlı, emniyette suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 5 ayrı suçtan aranan 29 yaşındaki Murat K. yakalanarak gözaltına alındı. Faili meçhul otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve kayıp eşya suçlarını işlediğini itiraf eden zanlının sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA