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Hırsızlıktan aranıyordu, emniyete imzaya gelince yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlıktan aranan şahıs, denetimli serbestlik için imzaya gelince polise yakalandı.

Hırsızlıktan aranıyordu, emniyete imzaya gelince yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlıktan aranan şahıs, denetimli serbestlik için imzaya gelince polise yakalandı. Çaldığı eşyalar sahibine geri verilirken, şahıs serbest bırakıldı.

Keşan'da önceki tarihlerde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışmalarını sürdüren polis, olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda hırsızlığı yapan kişinin kimliğini C.Ş.(32) olarak tespit etmiş ve şahsı yakalama çalışmalarına başlamıştı. Ekipler kişinin izini sürdüğü sırada C.Ş.,17 Nisan Cuma günü, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek denetimli serbestlik için imzaya geldi.

Kimliğinden malum şahsın olduğunu tespit eden ekipler, C.Ş.'yi olduğu yerde yakaladı.

Çaldığı eşyaları ikametine getirdiğini ve orada saklandığını itiraf eden C.Ş.'nin ifadesi üzerine bahse konu adrese giden ekipler, 1 adet laptop ve 3 adet de tableti ele geçirip muhafaza altına aldı.

Nöbetçi savcıya bilgi verilmesinin ardından alınan talimat doğrultusunda şahıs ifadesi alınarak serbest bırakılırken, söz konusu cihazlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA




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