Hırsızlıktan hapse mahkum edilen abla kardeş yakalandı
Kahramanmaraş'ta haklarında hırsızlıktan hapis cezası bulunan abla kardeş yakalandı.
Kahramanmaraş'ta haklarında hırsızlıktan hapis cezası bulunan abla kardeş yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı takip sonrası, Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolu girişinde 42 VT 869 plakalı otomobili durdurdu.
Hırsızlıktan 16 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Samet A. (31) 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ablası Türkan A (39) gözaltına alındı.
Kardeşler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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